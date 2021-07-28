В центре Николаева подростки устроили драку со стрельбой

Отмечается, что в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в районе пересечения улиц Спасской и Соборной происходит массовая драка, слышны выстрелы.

Издание пишет, что на месте полицейские обнаружили около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет. Одного из подростков осмотрела бригада прибывшей по вызову "скорой" – у него обнаружили "незначительное ранение".

Сообщается, что между компаниями произошла словесная перепалка и переросла в драку, в ходе которой один из ее участников достал пистолет и выстрелил. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.