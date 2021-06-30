В Харьковском горсовете произошла драка с участием депутатов и охранников. Видео

По словам Булаха, охранники и полиция не пропускали в зал людей, которые имели право присутствовать на сессии Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

На видео из сессионного зала виден, в частности, конфликт между охраной и депутатом горсовета ("Блок Светличной "Вместе!") Дмитрием Булахом.

По словам Булаха, охранники при поддержке полиции блокировали вход в зал для предпринимателей, помощников депутатов и других желающих присутствовать на сессии. Людей пропустили только после конфликта, отметил депутат.

На видео, снятом в коридоре возле зала, слышно, как полицейский кричит: "Что вы хватаете? Отошли!" В ответ один из участников толкучки спрашивает: "Что с тобой такое? Ты невменяемый или что?" – и показывает документы, предположительно, помощника депутата.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Харків / YouTube



