В центре Тернополя женщина на автомобиле въехала в святыню УГКЦ – Архикатедральный собор, уничтожив плащаницу. Видео

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Надал.

"Нелюди разрушили святыню Тернополя – Архикатедральный собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери автомобилем, уничтожили плащаницу в храме", – написал городской голова.

Надал обратился в Национальную полицию, Службу безопасности Украины, чтобы "как можно быстрее найти этих антихристов и привлечь их к ответственности".

"Мы сделаем все, чтобы тернополяне не почувствовали надругательства над многовековым святым местом. Сделаем все, чтобы восстановить святыню", – подчеркнул Надал.

Как отметили в полиции Тернопольской области в Facebook, за рулем автомобиля пребывала женщина, в результате инцидента потерпевших нет.

"23 апреля около 00.40 сотрудникам Тернопольского райуправления полиции поступило сообщение от священнослужителя Архикатедрального Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ) о том, что внутрь храма въехал автомобиль, – говорится в сообщении. – Выехав по вызову, сотрудники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки Audi, снеся центральную металлическую дверь катедрального собора, заехала внутрь культового сооружения и повредила церковное имущество".

Указывается, что спасатели ГСЧС "приняли меры, чтобы не допустить возгорания транспортного средства, и с помощью лебедки отбуксировали автомобиль из помещения храма".

В свою очередь, водителя Audi медики доставили в одно из медучреждений Тернополя, автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку, рассказали правоохранители.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 178 (повреждения религиозных сооружений или культовых домов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы", – резюмировали в полиции Тернопольской области.

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