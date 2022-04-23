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В центре Тернополя женщина на автомобиле въехала в святыню УГКЦ – Архикатедральный собор, уничтожив плащаницу. Видео

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35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки Audi, снесла центральную металлическую дверь катедрального собора, сообщили в полиции региона
35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки Audi, снесла центральную металлическую дверь катедрального собора, сообщили в полиции региона
Фото: Поліція Тернопільської області / Facebook

В ночь на 23 апреля неизвестные на автомобиле протаранили входные двери и въехали на автомобиле в Архикатедральный собор УГКЦ в Тернополе.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Надал.

"Нелюди разрушили святыню Тернополя – Архикатедральный собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери автомобилем, уничтожили плащаницу в храме", – написал городской голова.

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/534718198024181

Надал обратился в Национальную полицию, Службу безопасности Украины, чтобы "как можно быстрее найти этих антихристов и привлечь их к ответственности".

"Мы сделаем все, чтобы тернополяне не почувствовали надругательства над многовековым святым местом. Сделаем все, чтобы восстановить святыню", – подчеркнул Надал.

https://www.facebook.com/tarnopil/videos/526273045788486/

Как отметили в полиции Тернопольской области в Facebook, за рулем автомобиля пребывала женщина, в результате инцидента потерпевших нет.

"23 апреля около 00.40 сотрудникам Тернопольского райуправления полиции поступило сообщение от священнослужителя Архикатедрального Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ) о том, что внутрь храма въехал автомобиль, – говорится в сообщении. – Выехав по вызову, сотрудники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки Audi, снеся центральную металлическую дверь катедрального собора, заехала внутрь культового сооружения и повредила церковное имущество".

Указывается, что спасатели ГСЧС "приняли меры, чтобы не допустить возгорания транспортного средства, и с помощью лебедки отбуксировали автомобиль из помещения храма".

В свою очередь, водителя Audi медики доставили в одно из медучреждений Тернополя, автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку, рассказали правоохранители.

https://www.facebook.com/gynp.ternopil/posts/4979957538792635

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 178 (повреждения религиозных сооружений или культовых домов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы", – резюмировали в полиции Тернопольской области.

ВИДЕО
Видео: Від Тарнополя До Тернополя / YouTube
Теги: Украина, Тернополь, УГКЦ, полиция, церковь, Сергей Надал, правоохранители, расследование, женщины, имущество, автомобиль, Audi, мэр
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