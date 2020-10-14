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В Черкассах вылилось 100 тыс. тонн азотных удобрений – Нацполиция

В результате разгерметизации резервуара в Черкассах произошла утечка азотных удобрений. Загрязнение почвы зафиксировали в радиусе 1 км от места ЧП, сообщили в Национальной полиции Украины.

 
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Утечка произошла в результате разгерметизации резервуара, в котором хранились удобрения
Утечка произошла в результате разгерметизации резервуара, в котором хранились удобрения
Скрин: ch.npu.gov.ua

13 октября на улице Героев Холодного Яра в Черкассах в результате разгерметизации резервуара, в котором хранились жидкие азотные удобрения, произошла утечка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В результате утечки загрязнена прилегающая территория в радиусе 1 км.

"По полученным данным, из резервуара вытекло около 100 тыс. тонн смеси. Предприятие с целью ликвидации утечки перегрузило жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар", – отмечено в сообщении.

Вечером 13 октября утечка жидких удобрений была остановлена.

 полночь работы по ликвидации последствий аварии были завершены. На месте происшествия работали черкасские спасатели и полиция", – сообщили в МВД.

Полиция начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

ВИДЕО
Видео: Поліція Черкащини / YouTube
Теги: авария, Черкасская область, полиция Украины
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