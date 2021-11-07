В Черкасской области в результате ДТП погибло три человека

Авария произошла на трассе Киев – Знаменка около 18.30 6 ноября.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2104 столкнулся на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, а также пассажир и водитель ВАЗ-2104 1968 и 1979 годов рождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).