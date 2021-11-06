ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП в Николаевской области мужчина и двое детей погибли, женщина и трое детей попали в больницу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате столкновения ВАЗ опрокинулся и слетел в кювет
В результате столкновения ВАЗ опрокинулся и слетел в кювет
Фото: dsns.gov.ua

В результате аварии ночью 6 ноября в Николаевской области погибло три человека (из них два ребенка), еще четверо (из них три ребенка) госпитализированы. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101 произошло в 1.48 на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи села Шевченково.

Пострадавших доставили в Николаевскую областную детскую клиническую больницу с травмами разной степени тяжести.

Спасатели деблокировали тела погибших водителя и пассажиров.

Как сообщает местное управление Нацполиции, в результате столкновения ВАЗ опрокинулся и слетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте пяти и трех лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет пострадали и попали в больницу.

37-летний водитель Chevrolet существенных травм не получил.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/3069875139912097

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Контекст:

С начала 2021 года в ДТП на дорогах Украины пострадало 800 детей, сообщила 4 ноября генпрокурор Ирина Венедиктова.

Теги: ДТП, автомобили, смерть, ГСЧС, авария, больница, Николаевская область, дети, Нацполиция, погибшие, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (173914)
2
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (127192)
3
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (122145)
4
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (114061)
5
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь (97503)
6
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (79033)
7
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки между ног (58301)
8
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (58201)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS