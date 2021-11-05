В этом году в суд направили 300 дел по ДТП, совершенным в пьяном виде – Венедиктова

С начала года в ДТП в Украине пострадали 800 детей, сообщила Венедиктова Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

"За 10 месяцев 2021 года мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении "пьяных" ДТП. Такая тенденция наблюдается в последние три года", – сообщила она.

В целом, добавила генпрокурор, в этом году правоохранители зарегистрировали почти 3 тыс. уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями.

В эфире ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1" 4 ноября Венедиктова, комментируя резонансную аварию с 16-летним водителем в Харькове, отметила, что с начала года несовершеннолетние водители совершили 35 ДТП. И 800 детей в этом году стали пострадавшими в авариях.

Количество смертей в ДТП на дорогах Украины с начала 2021 года уже достигло 2,5 тыс. В 2020 году, по ее словам, в авариях в стране погибли 3,5 тыс. человек.