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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе водитель сбил пешеходов и уехал, погибла девушка – полиция

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Opel нашли на улице Лунина, а поиск злоумышленника продолжается
Opel нашли на улице Лунина, а поиск злоумышленника продолжается
Фото: od.npu.gov.ua

Вечером 4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель Opel наехал на людей на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-службе Национальной полиции.

В результате ДТП погибла 15-летняя девушка, травмирован 21-летний парень, его доставили в больницу с переломом ноги.

Водитель авто с места происшествия уехал. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват". В 20.00 правоохранители сообщили, что Opel нашли на улице Лунина, а поиск злоумышленника продолжают.

Полиция планирует внести информацию о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО
Видео: Поліція Одещини / YouTube
Теги: Украина, Одесса, ДТП, полиция, больница, правоохранители, перелом, девушка, происшествие
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