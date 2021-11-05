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ПРОИСШЕСТВИЯ

В детдоме в Харьковской области, воспитанница которого попала в больницу, детей наказывали битой – СМИ

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Битой якобы наказывали за то, что дети сами брали еду
Битой якобы наказывали за то, что дети сами брали еду
Фото: pixabay.com

Госпитализированная семилетняя воспитанница детского дома семейного типа в Дергачевском районе Харьковской области пострадала от рук отца, он сломал ей ключицу, сообщает 5 ноября со ссылкой на пользователей соцсетей местное издание NewsRoom.

Ранее полиция информировала, что отец объяснил телесные повреждения падением с лестницы. Однако остальных семерых детей, которые содержались у 49-летних супругов, забрали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По данным NewsRoom, в приемной семье применяли жестокие методы воспитания.

"Несколько дней назад семилетняя девочка порвала книгу, за что ее избили, а в больницу ребенок попал после того, как отец сломал ключицу из-за непослушания. Пишут, что дети не могут подойти к холодильнику и взять еду сами, так как это считается воровством и за это их наказывают битой", – пишет издание.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова объявила в Facebook, что ситуация находится на ее контроле.

"Во время мониторинга СМИ мной обнаружена информация о госпитализации с признаками избиения малолетнего воспитанника детского дома семейного типа. [...] Как говорится в сообщении, физическое насилие к ребенку совершено отцом-воспитателем в качестве наказания за поврежденную книгу. Также известно о других нарушениях в отношении воспитанников детского дома семейного типа со стороны родителей-воспитателей, в частности [права] на достойное отношение, надлежащие условия развития и воспитания", – написала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/424250265722918

Теги: полиция, Людмила Денисова, Харьковская область, детдом, дети, омбудсмен, насилие, избиение, ребенок, отец, родители, девочка
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