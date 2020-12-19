Директору детдома в Одесской области вручили подозрение в развращении детей

Директору специализированного дома ребенка в Одесской области Виктору Проценко грозит до 10 лет тюрьмы за возможное развращение детей.

Расследование в отношении Проценко началось в сентябре этого года Фото: hromadske.ua

Директору специализированного дома ребенка в Одесской области вручили подозрение в сексуальном насилии и развращении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В комментарии hromadske в прокуратуре отметили, что речь о Викторе Проценко.

По версии следствия, он с июня 2018-го по август 2020 года систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанников под предлогом совместного времяпровождения – просмотра мультфильмов, проведения совместных игр, угощения сладостями и подобное.

"В дальнейшем руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование в отношении Проценко началось в сентябре этого года. Тогда в полицию обратилась одна из сотрудниц детдома и рассказала, что директор заведения развращает трех девочек, которым от пяти до семи лет, сообщали в пресс-службе полиции.

Сам Проценко все эти заявления называл клеветой, а также сообщил, что его отстранили от работы. В комментарии hromadske он рассказывал, что действительно забирал детей к себе в кабинет, но лишь потому, что они сами просили. По его словам, он просто давал детям игрушки.