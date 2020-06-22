В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области вспыхнул новый пожар.
Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила 21 июня.
Спасателей проинформировали, что вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества загорелась лесная подстилка.
В 20.40 пожар на площади 3 га локализовали.
"По состоянию на 7.00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пней и древесины", – сообщили в ГСЧС.
К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники.
По данным ГСЧС, радиационная обстановка в Киеве и Киевской области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.
Предыдущий мощный пожар на территории Чернобыльской зоны произошел в апреле. Он продолжался около месяца. По данным Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, тогда от пожаров пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.
В Государственной экологической инспекции заявили, что в апреле пожар вспыхнул из-за поджога сухой травы.