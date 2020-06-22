В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар

Спасатели получили информацию о пожаре на территории Лубянского лесничества 21 июня, к вечеру его удалось локализовать, сейчас наблюдается тление травяного настила, пней и древесины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области вспыхнул новый пожар.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила 21 июня.

Спасателей проинформировали, что вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества загорелась лесная подстилка.

В 20.40 пожар на площади 3 га локализовали.

"По состоянию на 7.00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пней и древесины", – сообщили в ГСЧС.

К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники.

По данным ГСЧС, радиационная обстановка в Киеве и Киевской области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Предыдущий мощный пожар на территории Чернобыльской зоны произошел в апреле. Он продолжался около месяца. По данным Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, тогда от пожаров пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.

В Государственной экологической инспекции заявили, что в апреле пожар вспыхнул из-за поджога сухой травы.