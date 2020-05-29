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Чернобыльскую зону отчуждения снова открывают для туристов

На территории зоны отчуждения разрешили проведение массовых мероприятий при условии соблюдения карантинных мер, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

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В 2019 году Чернобыльскую зону отчуждения посетило 124 тыс. туристов
В 2019 году Чернобыльскую зону отчуждения посетило 124 тыс. туристов
Фото: depositphotos.com

Чернобыльская зона отчуждения снова открывается для туристов. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Государственного агенства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) на своей странице в Facebook.

В ГАЗО отметили, что на территории зоны отчуждения разрешается проведение массовых мероприятий, в частности посещение с целью ознакомления, с учетом действующих карантинных ограничений.

"Обязательными условиями для посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга во время посадки в автобус и на КПП "Дитятки", наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и антисептических средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции. К посещению не будут допущены лица с температурой тела выше 37,2 или с симптомами респираторных заболеваний. В случае если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будут обнаружены лица с повышенной температурой или признаками респираторных заболеваний, в зону отчуждения не будет допущена вся группа", – говорится в заявлении.

В период адаптивного карантина будет действовать только один маршрут: село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Численность групп для посещения не может превышать 10 человек. Движение групп будет осуществляться по фиксированному графику с момента прибытия и до завершения визита.

Также 4–5 июня будет проведен пресс-тур для журналистов.

https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/3511133075583452

В результате лесных пожаров, которые продолжались в Чернобыльской зоне отчуждения в апреле 2020 года полностью сгорело около 30% туристических локацийОсновные туристические объекты (в частности, города Чернобыль, Припять, военный городок Чернобыль-2, в котором расположена радиолокационная станция) не пострадали.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

В последние годы интерес туристов к зоне отчуждения ЧАЭС постоянно растет. По данным Госагенства Украины по управлению зоной отчуждения, в 2019 году Чернобыльскую зону отчуждения посетили 124 тыс. туристов. В 2018-м – 72 тыс.в 2017 году – около 50 тыс. человек.

Теги: Украина, туристы, маршрут, карантин, Залесье, журналисты, ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыль-2, ограничения, зона отчуждения, пассажиры
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