В Чернобыльской зоне задержали сталкера из Московской области – ГПСУ

В ГПСУ напомнили, что в зоне отчуждения нелегальный туризм и отдых запрещен Фото: depositphotos.com

На территорию Украины 24-летний росиянин попал нелегально через один из автомобильных пунктов пропуска.

"Во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела "Иванков" совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты", – уточнили в релизе.

Полиция составила протокол о нарушении требований режима радиационной безопасности. Гражданину РФ грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направили в суд.

В ГПСУ напомнили, что в зоне отчуждения нелегальный туризм и отдых запрещены.