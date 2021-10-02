В Черновцах во время репетиции трюка упал мотоциклист – полиция

"Правоохранители установили, что во время выполнения трюка 32-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и упал с рампы. Предварительно, медики диагностировали у пострадавшего перелом бедра, сотрясение головного мозга и другие травмы", – говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: cv.npu.gov.ua

Издание "Молодий буковинець" пишет, что травмировался Тарас Абрамьюк, он упал с высоты пять метров.

После инцидента мотошоу отменили, его планировали провести в рамках Дня города.