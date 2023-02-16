В Черновицкой области спасатели нашли в пруду тело восьмилетнего мальчика

Вечером 15 февраля в Службу спасения поступило сообщение от полиции о том, что днем в селе пропал ребенок. К поискам привлекли горное поисково-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Спасатели и полицейские обследовали территорию вблизи места жительства мальчика и заметили в пруду неподалеку брешь в льдине.

"Специалисты горного поисково-спасательного отделения с помощью снегоболотохода "Богун" по льду добрались до бреши и обнаружили подо льдом тело ребенка, его подняли из водоема и доставили на берег", – говорится в сообщении.

Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу.