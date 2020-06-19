Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре погиб полицейский во время задержания злоумышленника

26-летний оперуполномоченный Дарвин Потуданский был ранен во время задержания мужчины, которого подозревают в разбойном нападении. Злоумышленник выстрелил в правоохранителя, когда его везли в отделение полиции.

Злоумышленник выстрелил в правоохранителя по дороге отделение полиции
Злоумышленник выстрелил в правоохранителя по дороге отделение полиции
Фото: dp.npu.gov.ua

Утром 19 июня в Днепре произошло разбойное нападение, для задержания правонарушителя патрульные полицейские получили приметы злоумышленника и описание автомобиля, сообщили в управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Во время отработки города полицейские заметили похожий по описанию автомобиль. Они приняли решение доставить водителя в отделение полиции для проверки.

"Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники", – отмечено в сообщении.

Ранения получил 26-летний оперуполномоченного Шевченковского райотдела полиции Дарвин Потуданский. От полученных ран он скончался.

Теги: убийство, полиция, Днепр, нападение, правоохранители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS