В Днепре погиб полицейский во время задержания злоумышленника

26-летний оперуполномоченный Дарвин Потуданский был ранен во время задержания мужчины, которого подозревают в разбойном нападении. Злоумышленник выстрелил в правоохранителя, когда его везли в отделение полиции.

Утром 19 июня в Днепре произошло разбойное нападение, для задержания правонарушителя патрульные полицейские получили приметы злоумышленника и описание автомобиля, сообщили в управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Во время отработки города полицейские заметили похожий по описанию автомобиль. Они приняли решение доставить водителя в отделение полиции для проверки.

"Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники", – отмечено в сообщении.

Ранения получил 26-летний оперуполномоченного Шевченковского райотдела полиции Дарвин Потуданский. От полученных ран он скончался.