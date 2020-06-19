Мужчине, который выбросил из окна пятилетнего ребенка, объявили подозрение в умышленном убийстве – Нацполиция Украины

Задержанному в Белой Церкви мужчине избрана мера пресечения – 60 суток содержания под стражей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Пострадавший от рук злоумышленника ребенок по-прежнему находится в реанимации Фото: depositphotos.com

Мужчине, который в Белой Церкви Киевской области выбросил из окна пятилетнего ребенка, объявили подозрение по ст. 15 и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Отмечается, что пострадавший от рук злоумышленника ребенок по-прежнему находится в реанимации.

Также правоохранители проверяют действия матери ребенка. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

16 июня полиция Киевской области сообщила, что в Белой Церкви мужчина во время ссоры с сожительницей выбросил из окна первого этажа ее пятилетнего сына.

Травмированного ребенка у подъезда обнаружили прохожие, они вызвали полицию и медиков. Правоохранители задержали мужчину. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.