Мужчине, который выбросил из окна пятилетнего ребенка, объявили подозрение в умышленном убийстве – Нацполиция Украины

Мужчине, который в Белой Церкви Киевской области выбросил из окна пятилетнего ребенка, объявили подозрение по ст. 15 и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным полиции, суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.
Отмечается, что пострадавший от рук злоумышленника ребенок по-прежнему находится в реанимации.
Также правоохранители проверяют действия матери ребенка. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
16 июня полиция Киевской области сообщила, что в Белой Церкви мужчина во время ссоры с сожительницей выбросил из окна первого этажа ее пятилетнего сына.
Травмированного ребенка у подъезда обнаружили прохожие, они вызвали полицию и медиков. Правоохранители задержали мужчину. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.