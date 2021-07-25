В Днепре после падения в фонтан умер четырехлетний мальчик – СМИ

Инцидент с фонтаном произошел 23 июля около 19.00. Мальчик играл возле фонтана и в какой-то момент поскользнулся и упал в фонтан, получив серьезные повреждения, мама в это время была рядом, снимала плескающихся детей, пишет издание.

Ребенку вызвали "скорую", которая отвезла его в детскую областную клиническую больницу. "Информатор" отмечает, что на теле мальчика было множество травм, в том числе в районе промежности.

"Мальчика сразу направили на операцию. Его оперировали с вечера до 6.00. Сутки медики пытались стабилизировать состояние ребенка. К сожалению, 25 июля в 5.00 мальчик умер", – рассказал директор больницы Алексей Власов.

Издание опубликовало в Telegram видео момента падения и приезда "скорой". Судя по ролику, мальчик упал на оборудование в воде фонтана. К нему сначала подбежал другой мальчик, а затем взрослая женщина, она отнесла пострадавшего на лавочку.