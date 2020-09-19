Кличко открыл в парке "Владимирская горка" фонтан со скульптурой архистратига Михаила

Скульптура была создана на средства меценатов, а город профинансировал установку чаши фонтана, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

19 сентября в киевском парке "Владимирская горка" мэр столицы Виталий Кличко открыл новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила, сообщает сайт политика. Городской голова отметил, что колокол, на котором установлена скульптура, символизирует красоту, толерантность и разнообразие Киева, а также его холмы, храмы разных конфессий и достопримечательности столицы.

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил – уважаемый в религиозном эпосе ангел. И на Ближнем Востоке, и в христианстве, – сказал Кличко. – Фигура архангела Михаила – элемент герба нашего города. Скульптуры архистратига украшали и охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997–1998 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа архангела, установленный над Михайловским собором между его куполами. И тогда я мечтал, что скульптура архангела обязательно должна быть на Владимирской горке, у собора. Мечты воплощаются! Сегодня мы открываем очень хорошую, можно сказать, ювелирную скульптуру архангела Михаила, которая венчает новый фонтан".

Кличко поблагодарил художников, которые создали фонтан, и меценатов, на средства которых была создана скульптура. Мэр отметил, что городской бюджет профинансировал установку чаши фонтана.

"Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто хочет, чтобы Киев был под охраной высших сил. А также – под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян. Их здоровья, безопасности и комфорта в столице! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан-оберег! Сюда будут идти киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день – 19 сентября – День воспоминания чуда архистратига Михаила. И теперь архангел отсюда будет оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы", – заявил Кличко.

На церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы. Вместе с мэром фонтан открыли ветеран АТО Владимир Сергиевский (позывной Ирландец), начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова.

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