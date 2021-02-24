ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре спецназ перепутал адреса и жестко провел обыск у случайного мужчины. Его вытащили прямо из душа и избили

Летом прошлого года вооруженный спецназ ворвался в дом жителя Днепра и провел там обыск. Как оказалось, правоохранители перепутали адреса и пришли не к тому мужчине. Пострадавший подал за это на них в суд.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители ворвались в дом пострадавшего, не объяснив причины
Правоохранители ворвались в дом пострадавшего, не объяснив причины
Фото: depositphotos.com

Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр обязал государство компенсировать 1 млн грн семье, в дом которой по ошибке ворвались полицейские с обыском, перепутав адреса. Об этом говорится в постановлении суда от 5 февраля.

Инцидент случился 26 июня прошлого года. Правоохранители взломали ворота, разбили установленную во дворе камеру видеонаблюдения и входную дверь в дом. Не предъявив никаких удостоверений и не объяснив причины, они проникли в дом пострадавшего, вытащили его из душа, бросили на пол и стали избивать, говорится в решении суда.

Раздетый мужчина 45 минут пролежал на полу в душевой под прицелом автомата. В это время сотрудники спецназа ходили по дому и двору и что-то искали. Вскоре мужчине разрешили встать и одеться, а также сообщили, что в его доме проведут обыск.

Потерпевший, который является адвокатом, сообщил следователям, что они ошиблись адресом, он показал им выписку из документа о праве собственности на дом, который принадлежит его жене, а также паспорт и предложил дождаться его супруги, чтобы посмотреть оригиналы документов. Однако правоохранители не стали ждать и провели обыск в его кабинете.

Спецназ покинул дом адвоката только после того, как им показали оригиналы документов на жилище, подтверждающие, что они перепутали адреса.

Пострадавший подал иск, в котором отметил, что в течение двух недель после обыска и избиений у него болели ребра, голова и он чувствовал головокружение. Из-за инцидента у мужчины сорвались деловые встречи. Кроме того, ему пришлось объясняться перед соседями, почему его дом взял штурмом спецназ, так как это стало причиной сплетен о том, что мужчина якобы состоит в преступной группировке, торгующей оружием. По мнению адвоката, это может нанести вред его деловой репутации.

Кроме того, на следующий день после проведения обыска владельцы дома обнаружили, что из ящика в гардеробной комнате, расположенной на втором этаже, исчезли $20 тыс. Пострадавший потребовал выплаты возмещения за причиненный моральный и материальный ущерб.

Суд постановил взыскать с государственного бюджета путем списания средств с единого казначейского счета в пользу потерпевшего адвоката на возмещение морального вреда 1 млн грн.

Теги: обыск, Днепр, спецназ, избиение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом
Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
Депардье предьявили обвинение в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицает
Депардье предьявили обвинение в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицает
Знаменитый украинский футболист Тимощук в РФ рекламирует носки
Знаменитый украинский футболист Тимощук в РФ рекламирует носки
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
Никитюк в белой майке показала лицо без макияжа
Никитюк в белой майке показала лицо без макияжа
Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет
Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет
  Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений
  Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS