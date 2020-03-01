По данным днепропетровского управления Госслужбы по ЧС, восьмилетний мальчик нашел "похожий на трубку" предмет; когда он попытался его разобрать, произошел взрыв. Днем полиция сообщала, что ребенок пытался разбить кирпичом фрагмент снаряда времен Второй мировой войны.

29 февраля в Днепре в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил тяжелые травмы восьмилетний ребенок. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По данным ГСЧС, мальчик 2011 года рождения нашел "похожий на трубку" предмет возле дома; когда он попытался его разобрать, прозвучал взрыв. Инцидент произошел около 11.00 субботы в переулке Рубиновый. "Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота. Его госпитализировали", – сообщили в ГСЧС.

Пресс-служба управления ГСЧС призвала "не касаться, не поднимать, не бросать, не разбирать, не тащить, не перевозить, не сдавать на металлолом и самостоятельно не взрывать взрывоопасные предметы".

В полиции Днепропетровской области сегодня информировали, что по факту инцидента открыто уголовное производство по статье "небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов". По данным правоохранителей, ребенок пытался разбить кирпичом фрагмент снаряда времен Второй мировой войны. О возрасте ребенка и характере полученных повреждений полиция не сообщала.