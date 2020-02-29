В Днепре мальчик пострадал от взрыва снаряда – полиция

29 февраля в Новокадакском районе Днепра в результате взрыва получил травмы восьмилетний мальчик. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области в Facebook.
"Предварительно установлено, что в руках мальчика взорвался фрагмент снаряда времен Второй мировой войны. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехника. Ребенок доставлен в больницу", – сказано в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) УК Украины.
"Информатор" утверждает, что предварительный диагноз, с которым в больницу попал пострадавший мальчик: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.
По данным издания, играя с предметом, ребенок ударил по нему кирпичом.