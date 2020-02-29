В Днепре мальчик пострадал от взрыва снаряда – полиция

По предварительным данным полиции, в Днепре взорвался фрагмент снаряда времен Второй мировой войны. "Информатор" сообщает, что у мальчика травматическая ампутация руки, он в реанимации.

По данным "Информатора", взрыв произошел после удара кирпичом Фото: dp.informator.ua

29 февраля в Новокадакском районе Днепра в результате взрыва получил травмы восьмилетний мальчик. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области в Facebook.

"Предварительно установлено, что в руках мальчика взорвался фрагмент снаряда времен Второй мировой войны. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехника. Ребенок доставлен в больницу", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) УК Украины.

"Информатор" утверждает, что предварительный диагноз, с которым в больницу попал пострадавший мальчик: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.

По данным издания, играя с предметом, ребенок ударил по нему кирпичом.