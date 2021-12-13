В Днепре задержали подозреваемого во взрыве авто под офисом депутата облсовета – полиция считает, что он готовил убийство

В багажнике машины был автомат и устройство для дистанционной стрельбы, авто загорелось после срабатывания системы самоуничтожения Фото: gp.gov.ua

Правоохранители напомнили, что 8 декабря в Днепре перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль Opel.

"В салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: dp.npu.gov.ua

Полицейские опросили свидетелей, провели ряд обысков, изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали мужчину, который, по мнению следствия, установил в багажнике автомат и приспособил его для дистанционной стрельбы, чтобы убить депутата, "у которого с подозреваемым возникли долговые обязательства".

"Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм", – рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (подготовка к совершению умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто обнаружены пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Правоохранители не называют имени вероятной жертвы покушения, но местное издание "Depo.Днепр" пишет, что взрыв произошел под офисом депутата областного совета от фракции "Блок Вилкула – Украинская перспектива" Юрия Симонова. В ноябре Симонов стал председателем областного отделения партии УДАР.

Издание отмечает, что это уже второй взрыв в этом здании за год – первый был 21 июля. Тогда выяснилось, что взрывное устройство заложили в водосточную трубу. Выбило стекла в окнах на всех этажах здания.