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В Киеве вице-чемпиону мира по сумо присудили 12,5 года тюрьмы за убийство байкера

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В ходе досудебного расследования обвиняемый находился в психиатрической больнице, но из-за побегов его перевели в СИЗО
В ходе досудебного расследования обвиняемый находился в психиатрической больнице, но из-за побегов его перевели в СИЗО
Фото: kyiv.gp.gov.ua

2 декабря Дарницкий суд Киева приговорил обвиняемого в убийстве байкера на Харьковском шоссе в 2017 году к 12,5 года тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В сообщении не названы имена убитого и подсудимого, но LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что речь идет об убийстве мотоциклиста Юлия Калиниченко, в котором обвинялся вице-чемпион мира по сумо Дмитрий Слепченко. Суд по этому делу длился почти четыре года.

По информации прокуратуры, 24 мая 2017 года в ходе конфликта на дороге обвиняемый, находившийся в автомобиле, несколько раз выстрелил в сторону мотоциклиста, который остановился на перекрестке. От полученных ран байкер умер, а стрелок скрылся с места преступления.

Отмечается, что еще до этих событий, в 2016 году, обвиняемый устроил конфликт на парковке возле одного из киевских супермаркетов – он несколько раз стрелял в сторону охранника.

"В ходе досудебного расследования обвиняемый продолжал совершать преступления. В частности, находясь по решению суда в психбольнице, мужчина неоднократно покидал его территорию, а также хранил в своей палате наркотические вещества", – сообщили в прокуратуре. Обвинительный акт по этим фактам сейчас на рассмотрении в Васильковском горрайонном суде Киевской области.

Из-за этого суд по ходатайству прокуратуры изменил подозреваемому меру пресечения и перевел его из психиатрического учреждения в СИЗО.

Суд вынес приговор по двум статьям – об умышленном убийстве и хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия. Обвиняемый получил 12 лет и шесть месяцев тюрьмы.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что нахождение в психбольнице сумоисту не засчитали в срок по "закону Савченко" – суд принял решение, что это учреждение не относится к местам предварительного заключения.

Теги: Киев, оружие, убийство, стрельба, прокуратура, байкеры, приговор, мотоцикл, конфликт, суд
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