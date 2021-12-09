СБУ сообщила, что нашла тело львовского водителя BlaBlaCar, убитого в 2016 году

"Сотрудники СБУ нашли труп Тараса Познякова. К поисковым работам привлекали спецтехнику Минобороны. Спецслужба получила и проверяет данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", – сказал он.

Спикер СБУ отметил, что открыто уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Позняков исчез в апреле 2016 года по дороге из Львова в Киев, куда он направлялся в компании двух мужчин, с которыми познакомился через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Позже полиция нашла его автомобиль.

По делу об убийстве полиция задержала жителя Черновицкой области, бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба, это произошло в августе 2016 года. В похищении Познякова подозревали также гражданина России Луана Кингисеппа, но в марте 2019 года он погиб в результате взрыва в Киеве.

28 мая 2019-го Голуба приговорили к пожизненному заключению.

В декабре 2021 года Верховный Суд оставил этот приговор в силе.