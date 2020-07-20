В Днепропетровской области с рельсов сошли два грузовых поезда, из-за аварии задерживалось 12 пассажирских поездов

Ночью 20 июля в Днепропетровской области на перегоне Верхнеднепровск – Воскобойня произошла авария – с рельсов сошло два поезда, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".
Около 2.00 грузовой поезд №3531 остановился на 135-м км из-за срабатывания автотормозов. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила, что с рельсов сошло три вагона, а из одного вагона высыпался груз – катанка (это металлопрокатная проволока круглого сечения).
Встречный грузовой поезд №1726 наехал на рассыпанный груз и применил экстренное торможение на 138-м км перегона. При этом локомотив ВЛ8 этого поезда сошел с рельсов первой колесной парой.
"Вагон, из которого произошло высыпание груза, не является собственностью АО "Укрзалізниця". Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала", – проинформировали в компании.
Транспортный Telegram-канал "ТрансМиссия" отметил, что в результате аварии парализована основная для украинского горно-металлургического комплекса железнодорожная магистраль. По линии Верхнеднепровск – Воскобойня проходит весь грузопоток из Днепра и Кривого Рога в черноморские порты, а по встречным маршрутам на меткомбинаты региона доставляеют сырье и уголь.
"По фото видно, что главная причина происшествия – это физический износ вагонов, в которых везли груз", – предположили авторы паблика "ТрансМиссия".
"Укрзалізниця" сообщила, что из-за аварии опаздывали 12 пассажирских поездов (по данным LB.ua, опоздание составляло до пяти часов):
Часть поездов пустили по обходным маршрутам. В "Укрзалізниці" заверили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы максимально сократить задержку поездов в пути.