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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепропетровской области с рельсов сошли два грузовых поезда, из-за аварии задерживалось 12 пассажирских поездов

Ночью 20 июля с рельсов сошло три вагона грузового поезда №3531, из которого высыпалась катанка, на нее наехал встречный поезд №1726, в результате чего сошел с рельсов его локомотив.

Из вагона грузового поезда высыпалась катанка
Из вагона грузового поезда высыпалась катанка
Фото: Вольногорск Online / Facebook

Ночью 20 июля в Днепропетровской области на перегоне Верхнеднепровск – Воскобойня произошла авария – с рельсов сошло два поезда, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". 

Около 2.00 грузовой поезд №3531 остановился на 135-м км из-за срабатывания автотормозов. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила, что с рельсов сошло три вагона, а из одного вагона высыпался груз – катанка (это металлопрокатная проволока круглого сечения). 

Встречный грузовой поезд №1726 наехал на рассыпанный груз и применил экстренное торможение на 138-м км перегона. При этом локомотив ВЛ8 этого поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

"Вагон, из которого произошло высыпание груза, не является собственностью АО "Укрзалізниця". Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала", – проинформировали в компании. 

Транспортный Telegram-канал "ТрансМиссия" отметил, что в результате аварии парализована основная для украинского горно-металлургического комплекса железнодорожная магистраль. По линии Верхнеднепровск – Воскобойня проходит весь грузопоток из Днепра и Кривого Рога в черноморские порты, а по встречным маршрутам на меткомбинаты региона доставляеют сырье и уголь.

"По фото видно, что главная причина происшествия – это физический износ вагонов, в которых везли груз", – предположили авторы паблика "ТрансМиссия". 

"Укрзалізниця" сообщила, что из-за аварии опаздывали 12 пассажирских поездов (по данным LB.ua, опоздание составляло до пяти часов): 

  • №12 Киев  Новоалексеевка;
  • №92 Одесса  Константиновка;
  • №116/136 Киев  Покровск, Бердянск;
  • №38 Киев  Запорожье-1;
  • №88 Ковель  Новоалексеевка;
  • №86 Львов – Новоалексеевка;
  • №80 Киев  Днепр;
  • №115 Бердянск, Покровск  Киев;
  • №54 Одесса  Днепр;
  • №4 Запорожье  Ужгород;
  • №83 Мариуполь  Киев;
  • №733 Покровск  Киев.

Часть поездов пустили по обходным маршрутам. В "Укрзалізниці" заверили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы максимально сократить задержку поездов в пути. 

Теги: Укрзалізниця, поезда, вагоны, поезд
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