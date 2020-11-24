В Донецкой области на шесть лет осудили женщину, которая за 400 тыс. грн пыталась продать своего ребенка

По данным Офиса генпрокурора, 19-летняя женщина подыскивала потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына в течение двух месяцев.

В Донецкой области осудили женщину, которая пыталась продать собственного ребенка. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Судом установлено, что 19-летняя жительница Мариуполя в течение двух месяцев подыскивала потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого "оценила" в 400 тыс. грн. За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. При этом женщина не становилась на медицинский учет как будущая роженица, так как не планировала оставлять ребенка в семье.

Злоумышленницу задержали при получении денег от покупателя, а младенца передали под наблюдение врачей в городскую детскую больницу Мариуполя. Сейчас ребенок находится с отцом.

Суд вынес женщине приговор по факту торговли людьми, совершенного в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины), – шесть лет лишения свободы.