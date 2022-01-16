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В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка

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По предварительным данным, водитель легкового авто, который вез семью, не пропустил грузовик
По предварительным данным, водитель легкового авто, который вез семью, не пропустил грузовик
Фото: Поліція Київської області / Facebook

В Киевской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля 15 января погибла 11-летняя девочка, ее отец госпитализирован. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции региона.

Смертельная авария произошла около 17.45 в Вышгородской территориальной общине.

"По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Honda, работающий врачом, совершал выезд на главную дорогу из коттеджного городка Междуречье. Грузовой автомобиль МАЗ двигался со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка. Легковой автомобиль не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком", – говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения водитель Honda и его 11-летняя дочь получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. В медучреждении девочка от полученных травм скончалась.

Мать ребенка и 28-летний водитель грузовика не пострадали.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/292218209609169

Теги: ДТП, смерть, полиция, авария, Киевская область, дети, грузовик, столкновение
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