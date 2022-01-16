В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка

По предварительным данным, водитель легкового авто, который вез семью, не пропустил грузовик Фото: Поліція Київської області / Facebook

Смертельная авария произошла около 17.45 в Вышгородской территориальной общине.

"По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Honda, работающий врачом, совершал выезд на главную дорогу из коттеджного городка Междуречье. Грузовой автомобиль МАЗ двигался со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка. Легковой автомобиль не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком", – говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения водитель Honda и его 11-летняя дочь получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. В медучреждении девочка от полученных травм скончалась.

Мать ребенка и 28-летний водитель грузовика не пострадали.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.