В Харьковской области столкнулись пять авто, пострадали три человека – ГСЧС

В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира ВАЗа Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Чугуевском районе столкнулись пять автомобилей – ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и ТАТА.

"В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира ВАЗ, в том числе шестилетняя девочка. Ее 26-летняя мать оказалась зажата конструкциями авто", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшую и передали ее медикам. Всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "СТО Харьков | Автомобильный Харьков".