В ДТП погиб полковник командования Воздушных сил Украины

В аварии вместе с полковником командования Воздушных сил Украины Николаем Романовым погибла и его жена.

Полковник Романов погиб на 55-м году жизни Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

10 июня в ДТП погиб полковник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Романов. Об этом сегодня в Facebook сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Вместе с полковником в аварии также погибла и его жена Татьяна Романова.

"Николай Вадимович проходил службу в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году. Выражаем искренние соболезнования семье Романовых, разделяем вашу боль", – говорится в сообщении.

В каком регионе произошло ДТП, а также подробности происшествия не уточняются.