В ДТП с автобусом "Кишинев – Киев" пострадали пять украинцев – МИД

Он подтвердил, что большинство людей в автобусе – 19 человек – были гражданами Украины. Те, кто не пострадал, уже продолжили путешествие в Киев.
"В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом", – рассказал Николенко.
Спикер добавил, что украинское посольство находится на связи с врачами, которые помогают пострадавшим, а также с полицией Молдовы – для выяснения всех обстоятельств аварии.
"После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", – добавил Николенко.
Молдовская полиция сообщала о ДТП на территории Дрокиевского района: автобус врезался в дерево, после того съехал в кювет и завалился на правый бок. По данным правоохранителей, всего в автобусе был 21 человек, госпитализировали девятерых "иностранных граждан".
Предварительно было установлено, что авария произошла из-за технических неполадок.