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В ДТП с автобусом "Кишинев – Киев" пострадали пять украинцев – МИД

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Автобус врезался в дерево, а потом вылетел в кювет
Автобус врезался в дерево, а потом вылетел в кювет
Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

В автобусе "Кишинев – Киев", который попал сегодня в аварию в Молдове, пострадали пять украинцев, угрозы для их жизни нет. Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подтвердил, что большинство людей в автобусе – 19 человек  были гражданами Украины. Те, кто не пострадал, уже продолжили путешествие в Киев.

"В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом", – рассказал Николенко.

Спикер добавил, что украинское посольство находится на связи с врачами, которые помогают пострадавшим, а также с полицией Молдовы – для выяснения всех обстоятельств аварии.

"После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину",  добавил Николенко.

Контекст:

Молдовская полиция сообщала о ДТП на территории Дрокиевского района: автобус врезался в дерево, после того съехал в кювет и завалился на правый бок. По данным правоохранителей, всего в автобусе был 21 человек, госпитализировали девятерых "иностранных граждан".

Предварительно было установлено, что авария произошла из-за технических неполадок.

Теги: ДТП, Молдова, МИД Украины, авария, украинцы, пострадавшие, Олег Николенко, пассажиры
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