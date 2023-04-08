В ДТП с автобусом "Кишинев – Киев" пострадали пять украинцев – МИД

Автобус врезался в дерево, а потом вылетел в кювет Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

Он подтвердил, что большинство людей в автобусе – 19 человек – были гражданами Украины. Те, кто не пострадал, уже продолжили путешествие в Киев.

"В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом", – рассказал Николенко.

Спикер добавил, что украинское посольство находится на связи с врачами, которые помогают пострадавшим, а также с полицией Молдовы – для выяснения всех обстоятельств аварии.

"После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", – добавил Николенко.