В Нидерландах поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным краном, есть погибший

Движение на участке крушения перекрыли на неделю Фото: ЕРА

Междугородный поезд, в котором ехали около 50 человек, столкнулся со строительным краном и сошел с рельсов.

На видео с места происшествия видно три вагона, сошедшие с рельсов.

Погибший – крановщик. Еще три человека попали в реанимацию, им сделали операции.

Всего пострадавших около 20, часть из них госпитализированы.

Из-за происшествия движение поездов между Лейденом и Гаагой остановили "как минимум" до 11 апреля. Идет разбор поврежденных конструкций.

Причины аварии расследуются. Из-за этого тело погибшего достали не сразу.

В результате инцидента пострадал также грузовой поезд, он также столкнулся с краном.