В Борисполе грузовой поезд сошел с рельсов

Из-за происшествия в Борисполе перекрыто движение по улице Фото: Borik — офіційний канал / Telegram

По его словам, происшествие случилось на переезде по улице Привокзальная. Из-за этого движение со стороны вокзала будет ограничено до утра.

"Выбирайте альтернативные пути движения", – написал мэр.

Также он опубликовал фото с места происшествия.