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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП во Львовской области пострадали шесть человек, из них двое детей

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На трассе столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль
На трассе столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль
Фото: Поліція Львівської області / Facebook

6 апреля на автодороге Львов –­­­ Самбор –­­­ Ужгород между селами Хлопчицы и Вистовичи Львовской области случилась авария с тремя автомобилями и шестью пострадавшими. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

"Произошло столкновение трех транспортных средств: легкового автомобиля Toyota Avensis, грузовика MAN и микроавтобуса Fiat", – cказано в сообщении.

Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Фото: Поліція Львівської області / Facebook

В результате столкновения получили травмы и были доставлены в больницы 35-летняя водитель Toyota и две пассажирки 8 и 14 лет, а также 55-летний водитель грузовика и два его пассажира: 32-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Обстоятельства ДТП еще выясняют.

Теги: ДТП, автомобили, авария, Львовская область, дети, пострадавшие, грузовик
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