В ДТП во Львовской области пострадали шесть человек, из них двое детей

"Произошло столкновение трех транспортных средств: легкового автомобиля Toyota Avensis, грузовика MAN и микроавтобуса Fiat", – cказано в сообщении.

Фото: Поліція Львівської області / Facebook



В результате столкновения получили травмы и были доставлены в больницы 35-летняя водитель Toyota и две пассажирки 8 и 14 лет, а также 55-летний водитель грузовика и два его пассажира: 32-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Фото: Поліція Львівської області / Facebook



Полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).