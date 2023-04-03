Суд дал шесть лет тюрьмы майору, который в Киеве пьяным сбил трех первокурсниц. Двум девушкам тогда ампутировали по ноге

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения потерпевших.
Кроме тюремного заключения, суд запретил майору на три года управлять транспортными средствами. Изменилась и мера пресечения – суд постановил взять обвиняемого под стражу.
Также удовлетворен иск военного госпиталя о взыскании с Холодного 249 тыс. грн расходов на лечение пострадавших. Ранее адвокат в суде сообщал, что за последние два года Холодный не мог устроиться на работу и не имел никакого дохода, чтобы помогать потерпевшим. Защитник заверил, что майор признает вину в полном объеме.
Сторона обвинения требовала для подсудимого максимального наказания в виде восьми лет заключения. По мнению прокурора, мягкое наказание для Холодного негативно повлияет на отношение других водителей к правилам дорожного движения.
ДТП на территории воинской части произошло 25 августа 2020 года, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму.
По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).
26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу. Его действия квалифицировали по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения).
Двум пострадавшим курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге, у третьей были сломаны обе ноги.