Суд дал шесть лет тюрьмы майору, который в Киеве пьяным сбил трех первокурсниц. Двум девушкам тогда ампутировали по ноге

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения потерпевших.

Кроме тюремного заключения, суд запретил майору на три года управлять транспортными средствами. Изменилась и мера пресечения – суд постановил взять обвиняемого под стражу.

Также удовлетворен иск военного госпиталя о взыскании с Холодного 249 тыс. грн расходов на лечение пострадавших. Ранее адвокат в суде сообщал, что за последние два года Холодный не мог устроиться на работу и не имел никакого дохода, чтобы помогать потерпевшим. Защитник заверил, что майор признает вину в полном объеме.

Сторона обвинения требовала для подсудимого максимального наказания в виде восьми лет заключения. По мнению прокурора, мягкое наказание для Холодного негативно повлияет на отношение других водителей к правилам дорожного движения.