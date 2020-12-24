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Суд дал возможность выйти под залог майору ВСУ, который сбил троих курсанток

Майор Владимир Холодный, который сбил на авто троих курсанток Украинской военно-медицинской академии, может выйти под залог в 168 тыс. грн.

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Авария произошла 25 августа
Авария произошла 25 августа
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Шевченковский суд Киева дал возможность выйти из-под ареста под залог майору Украинской военно-медицинской академии Владимиру Холодному, которого подозревают в наезде на троих курсанток. Об этом сообщил "Судовий репортер" 23 декабря.

Прокурор настаивал на продлении ареста. Адвокат потерпевших сказал, что в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на потерпевших через других сотрудников академии. 

Холодный заявил, что был переведен в академию за две недели до инцидента и не успел там с кем-либо познакомиться. Он заявил, что признает вину, но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тыс. гривен на лечение пострадавших.

Суд продлил ему арест, но дал возможность выйти под залог в 168 тыс. грн. 

ДТП на территории воинской части произошло 25 августа, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму. 

По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу. Его действия квалифицировали по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения).

Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге. Одна из курсанток в тяжелом состоянии находилась в реанимации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авария, арест, залог, Шевченковский суд, Владимир Холодный
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