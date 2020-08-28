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ПРОИСШЕСТВИЯ

Наезд на курсанток в Киеве. Медики спасают вторую ногу одной из пострадавших девушек

Майор медицинской службы Владимир Холодный перед тем, как совершить наезд на курсанток, пугал их, а после заехал на ступеньки, на которых девушки пытались спастись. Об этом рассказала волонтер Наталья Воронкова.

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ДТП на территории воинской части произошло 25 августа
ДТП на территории воинской части произошло 25 августа
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Одна из трех пострадавших во время наезда на территории воинской части курсанток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил 28 августа "Обозреватель".

"У Танюши ампутирована нога, у Гали перебиты ноги, у Саши тоже ампутирована нога, и сейчас стоит вопрос со второй. Был консилиум, приезжал профессор из Института ортопедии. Сказали, что лечение идет хорошо, но состояние Саши нужно держать на контроле – будет ли кровоснабжение ее ступни, можно ли будет спасти оставшуюся ногу", – рассказала сайту волонтер Наталья Воронкова.

По ее словам, курсантки не падают духом и собираются продолжить учебу в Украинской военно-медицинской академии.

"Когда я зашел к Саше, она очень обрадовалась. Обратила внимание на мои шевроны и сказала, что тоже хочет стать офицером", – рассказал "Обозревателю" брат пострадавшей девушки Серафим, который служит в районе проведения ООС.

По информации Воронковой, майор ВСУ Владимир Холодный не с первого раза наехал на курсанток, сначала он их пугал, а они отскакивали.

"А потом въехал так, что у них ноги поломались о те ступени, на которых они пытались спастись от машины", – сказала волонтер.

ДТП  на территории воинской части произошло 25 августа, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму. 

По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу.

Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге.

Теги: Киев, Украина, военные, ВСУ, пострадавшие, Владимир Холодный
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