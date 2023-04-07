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ОБЩЕСТВО

Друзья и СМИ сообщают о гибели в аварии экс-нардепа Стретовича, одного из авторов Конституции Украины

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Стретович был депутатом Верховной Рады четырех созывов
Стретович был депутатом Верховной Рады четырех созывов
Фото: Volodymyr Stretovych / Facebook

Бывший народный депутат Украины Владимир Стретович 6 апреля погиб в ДТП в возрасте 64 лет. Об этом написали в Facebook несколько друзей Стретовича.

Одним из первых об этом сообщил Анатолий Тарасенко со ссылкой на информацию от их общего друга. 

"Как горько терять друзей. Сегодня ушел на тот свет Володя Стретович – бывший народный депутат. Вечная память", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sDYb2WxmMoGSZX51dfFRJP6cbNJUgSknmockNh5KJQeenwHa8d8xNqpjbSJnEVcKl&id=100003315049802

Сегодня об этом написал также коллега Стретовича, экс-нардеп Михаил Поживанов. В последние годы они оба были членами правления Ассоциации народных депутатов Украины.

"Тягостная новость – вчера в аварии погиб мой друг, товарищ, побратим Владимир Стретович. Вместе побеждали и отработали четыре созыва народными депутатами Украины. Работа над Конституцией (1995–1996), Володя работал над разделом по организации судебной власти и охраны Конституции, я по местному самоуправлению. Оранжевая революция (2004), мы вместе. В июне 2007 года первыми добровольно сложили мандаты, что позволило провести перевыборы в Верховную Раду", – добавил Поживанов.

https://www.facebook.com/pozhyvanov/posts/pfbid02CFDrDSg3d568rAEKvttPRmioCWc9gnQMSdVFNrP7pb39N56NVrrtra2n49u1bsHBl

"Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", – написал журналист, экс-нардеп Олесь Доний.

https://www.facebook.com/oles.doniy/posts/pfbid0o9Kk29UFJCHvne6zDnyLzChn8Ki41aW6PPfuBXVqJjsvYBUJxv85i5frEwbsJsEHl

Одна из дочерей экс-нардепа, Анна Стретович, вскоре после того, как в сети появились сообщения о его гибели, опубликовала фото с ним. Она не подтверждала информацию об аварии, но отреагировала на выраженные в соцсети соболезнования.

https://www.facebook.com/hanna.stretovych/posts/pfbid0BNsseUHCuzUx4SDyTA3tUpLtTUYf3NXnw2nk4eoACd8cjRTUQyTUTBPzYST8zR6Ql

По информации издания "Обозреватель", авария случилась в селе Каменка Житомирской области, когда автомобиль со Стретовичем двигался в направлении Киева. На дороге столкнулись Toyota экс-депутата и МАЗ. Один человек погиб и двое получили травмы. 

Контекст:

Стретович родился 16 мая 1958 года в селе Забранное Житомирской области. Кандидат юридических наук, доцент. Был депутатом Верховной Рады Украины II, IV, V и VI созывов. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович – заслуженный юрист Украины, награжденный орденом Ярослава Мудрого ІV степени. Автор множества научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии.

Принимал участие в разработке Конституции Украины, работал над разделом об организации судебной власти.

Увлекался пчеловодством (с 2015 года был президентом "Союза пчеловодов Украины"). У него осталась жена, взрослые дочери Екатерина и Анна, внуки.

Теги: конституция, ДТП, Олесь Доний, авария, депутаты, Владимир Стретович, народные депутаты, некролог, Каменка, Михаил Поживанов, нардеп
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