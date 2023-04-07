Друзья и СМИ сообщают о гибели в аварии экс-нардепа Стретовича, одного из авторов Конституции Украины

Одним из первых об этом сообщил Анатолий Тарасенко со ссылкой на информацию от их общего друга.

"Как горько терять друзей. Сегодня ушел на тот свет Володя Стретович – бывший народный депутат. Вечная память", – написал он.

Сегодня об этом написал также коллега Стретовича, экс-нардеп Михаил Поживанов. В последние годы они оба были членами правления Ассоциации народных депутатов Украины.

"Тягостная новость – вчера в аварии погиб мой друг, товарищ, побратим Владимир Стретович. Вместе побеждали и отработали четыре созыва народными депутатами Украины. Работа над Конституцией (1995–1996), Володя работал над разделом по организации судебной власти и охраны Конституции, я по местному самоуправлению. Оранжевая революция (2004), мы вместе. В июне 2007 года первыми добровольно сложили мандаты, что позволило провести перевыборы в Верховную Раду", – добавил Поживанов.

"Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", – написал журналист, экс-нардеп Олесь Доний.

Одна из дочерей экс-нардепа, Анна Стретович, вскоре после того, как в сети появились сообщения о его гибели, опубликовала фото с ним. Она не подтверждала информацию об аварии, но отреагировала на выраженные в соцсети соболезнования.

По информации издания "Обозреватель", авария случилась в селе Каменка Житомирской области, когда автомобиль со Стретовичем двигался в направлении Киева. На дороге столкнулись Toyota экс-депутата и МАЗ. Один человек погиб и двое получили травмы.