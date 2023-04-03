В Житомире умер военный, который проходил реабилитацию после падения вертолета

Журавель был участником АТО, а с первого дня полномасштабного вторжения РФ вновь пошел на фронт Фото: pixabay.com

Причиной смерти, по информации горсовета, стал отек головного мозга. Отмечается, что военнослужащий долгое время лечился и проходил реабилитацию после ранения, полученного в результате падения вертолета.

"27 марта военный был направлен на консультацию и дополнительное обследование в военный госпиталь в Житомире. 30 марта его без признаков жизни нашли по месту временного проживания в гостинице "Елочка", – говорится в сообщении.

Журавель работал мастером широкого профиля, производил изделия из дерева. Был участником АТО, а с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину вновь пошел на фронт. Служил старшим боевым медиком 4-й аэромобильной роты воинской части А4350.

На 3 апреля назначены прощание и похороны Журавля. В общине в этот день объявили траур.