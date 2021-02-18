В Филадельфии неизвестный стрелял по прохожим, несколько человек получили ранения

Неизвестный устроил стрельбу возле автобусной станции и медицинского центра имени Альберта Эйнштейна. Ранения получили восемь человек, в том числе 71-летний мужчина, который находится в критическом состоянии.

Подобные случаи в Филадельфии происходят слишком часто, сказал начальник полиции города Фото: EPA (архив)

В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) неизвестный открыл стрельбу в районе Олни, восемь человек получили ранения. О происшествии сообщил телеканал NBC10 Philadelphia 17 февраля.

Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и медицинским центром имени Альберта Эйнштейна. Восемь человек получили ранения, в их числе 71-летний мужчина, который находится в критическом состоянии. Его ранили в живот и несколько раз в обе ноги. Остальные семь пострадавших, в том числе 17-летняя девушка, которая получила огнестрельное ранение в правую руку, находятся в стабильном состоянии.

"Массовый расстрел среди бела дня возле транспортного центра Олни – это еще один трагический пример порочной, возмутительной и неприемлемой эпидемии огнестрельного насилия, угрожающей жизни и безопасности наших собратьев из Филадельфии", – отметил мэр Джим Кенни в своем заявлении по случаю трагедии.

В распоряжении NBC10 оказалось видео с камер наблюдения, на котором видно, как люди убегают после выстрелов. Очевидцы сказали, что не смогли разглядеть внешность стрелка.

BREAKING: The moment shots are fired at Broad and Olney. We don’t see the shooter, but you can see people on the sidewalk running for safety. 7 people were shot. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/BbjPLvBDEV — Aaron Baskerville (@ABaskerville10) February 17, 2021

На месте стрельбы обнаружены два пистолета, по меньшей мере одного человека задержали. Следователи сообщили телеканалу, что изучают связь этого инцидента с другими подобными случаями в этом районе.

По словам начальника полиции Филадельфии Даниэля Аутло, подобные случаи происходят слишком часто среди бела дня.