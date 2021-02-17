В США создадут комиссию для расследования нападения на Капитолий

В Конгрессе США создадут комиссию, аналогичную той, что была создана после нападения 11 сентября 2001 года. Она будет расследовать атаку сторонников бывшего президента США Дональда Трампа на Капитолий.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила 15 февраля, что американские законодатели создадут внешнюю независимую комиссию для изучения подробностей атаки на Капитолий 6 января сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа, отмечает Reuters.

В письме к законодателям Пелоси заявила, что комиссия будет создана по образцу аналогичной комиссии, созванной после нападения 11 сентября 2001 года. Она также подчеркнула, что комиссия рассмотрит "факты и причины, связанные с подготовкой и ответными действиями полиции Капитолия Соединенных Штатов и других федеральных, государственных и местных правоохранительных органов".

Пелоси поручила отставному генерал-лейтенанту армии США Расселу Оноре оценить потребности в безопасности Капитолия после нападения. Основываясь на его промежуточных выводах, она сказала, что Конгресс должен выделить дополнительные средства, "чтобы обеспечить безопасность членов и безопасность Капитолия".

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения, отмечает Reuters.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.