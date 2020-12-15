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В ГПСУ рассказали, сколько иностранцев не пустили в Украину с начала года

Больше всего отказов во въезде в Украину в 2020 году получили граждане РФ, Молдовы и Турции, рассказал руководитель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

В ГПСУ рассказали, сколько иностранцев не пустили в Украину с начала года / ГОРДОН

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

С начала 2020 года Госпогранслужба Украины не пустила в страну 19,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Дейнеко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого были обнародованы 15 декабря.

По словам Дейнеко, больше всего отказов получили граждане РФ, Молдовы и Турции.

"Всего с начала года в Украину по разным причинам мы не пропустили больше 19,5 тыс. иностранцев. В большинстве случаев это те, кто не смог подтвердить цель своего путешествия, имели ограничения на въезд или незаконно посещали оккупированные территории, превысили сроки пребывания или путешествовали с недействительными документами", – сказал он.

Глава ГПСУ рассказал, что сотрудники ведомства вынесли 7800 запретов на въезд иностранцам по разным причинам.

Дейнеко также сообщил, что было выявлено более 8 тыс. человек, как украинцев, так и иностранцев, незаконно посещавших временно оккупированный Крым. 

"При этом некоторые из иностранцев после этого пытаются под всяческими предлогами попасть на территорию Украины, среди них встречается много интеллигенции, артистов... У нас нет альтернативы. Наша позиция принципиальная: если гражданин иностранного государства посещал территорию оккупированного Крыма, оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вопреки украинскому законодательству, он получает три года запрета въезда в Украину и не будет пропущен на территорию Украины", – сказал он.

Глава ведомства добавил, что если оккупированные территории незаконно посещал украинец, в отношении него составляют протокол об административном правонарушении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Теги: граница, Госпогранслужба, ГПСУ, иностранцы, Сергей Дейнеко
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