В Киеве задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом – Госпогранслужба

Гражданин Польши, которого разыскивал Интерпол, пытался вылететь из Киева в Дубай. Польские правоохранители объявили его в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в Польшу Фото: depositphotos.com

Сотрудники контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту Борисполь 12 декабря гражданина Польши, который был в международном розыске. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Мужчина направлялся на самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Во время оформления пассажиров авиарейса на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось: при выявлении арестовать", – сказано в сообщении.

Пограничники задержали мужчину и сообщили в украинское бюро Интерпола, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске.

По информации ГПСУ, Польша объявила своего гражданина в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в Польшу.