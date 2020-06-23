В ГСЧС заявили, что под завалами дома в Киеве больше нет погибших

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила днем 23 июня, что из-под завалов многоэтажного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв газа, извлекли тела пяти погибших.

"По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", – сказано в сообщении ГСЧС.

По данным службы, в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия сейчас участвуют 223 человека и 44 единицы техники.

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