Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове арестовали пятерых поселенцев Слобожанской Сечи, один из них порезал руку в зале суда

3 июня группа, называющая себя Слобожанской Сечью, разбила полицейскую машину и угрожала оружием правоохранителям. Двоих руководителей организации арестовали без права залога, меру пресечения избрали еще трем участникам конфликта.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате конфликта был поврежден полицейский автомобиль
В результате конфликта был поврежден полицейский автомобиль
Фото: hk.npu.gov.ua

Киевский районный суд Харькова 5 июня избрал меру пресечения пяти задержанным участникам общественной организации POTON, которых подозревают в угрозах и посягательстве на жизнь полицейских. Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области.

Двух зачинщиков вооруженного конфликта, который произошел в Краснокутском районе, арестовали на 60 суток без права залога.

Как пишет Newsroom, один из них, Николай Маслов, порезал себе руку в зале суда. Ему вызывали "скорую". Мужчина заявил, что это было не попыткой самоубийства, а "клятвой на крови". Второго руководителя группы, которого отправили в СИЗО, зовут Павел Онищенко.

Двух участников конфликта суд арестовал на 60 суток с правом внесения залога в размере 420 тыс. грн, еще одного – отправил под круглосуточный домашний арест.

3 июня группа мужчин, называвших себя поселенцами Слобожанской Сечи, окружила полицейский автомобиль в лесу под Краснокутском и разбила его. Участники организации были вооружены топорами и пистолетами. Этому событию предшествовал инцидент в Харькове 2 июня, когда те же лица, по информации областного главка НПУ, угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

Теги: Харьков, полиция, арест, залог, автомобиль, домашний арест
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS