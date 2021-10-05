В Харькове умер один из пострадавших во время ДТП подростков

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти, сообщили в мэрии Харькова со ссылкой на заместителя главного врача больницы Андрея Соцкого.

Второй пострадавший, 12-летний мальчик, находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.

"У ребенка ушиб мозга и скелетная травма", – уточнили в пресс-службе горсовета.