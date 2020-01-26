В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина – полиция

По данным полиции, мужчина, который погиб в Харькове от взрыва гранаты, накануне высказывал намерение покончить жизнь самоубийством, отметили в полиции.

26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе Харькова, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина. Об этом информирует полиция Харьковской области.

Других пострадавших нет, отметили правоохранители.

"По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры. Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством", – сказано в сообщении.

Полиция собирается открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".