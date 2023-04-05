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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина – полиция

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Взрыв произошел при полиции, отмечают правоохранители
Взрыв произошел при полиции, отмечают правоохранители
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

4 апреля в Салтовском районе Харькова взорвалась граната, погиб мужчина. Об этом проинформировала в Facebook полиция Харьковской области.

"Около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что возле реки по улице Владислава Зубенко неизвестный держит в руке предмет, внешне похожий на гранату. [...] На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с гранатой, которая через несколько минут взорвалась у него в руке. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что погибшим оказался 36-летний житель Донецкой области.

По данным полиции, "другие граждане не пострадали".

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0rXTqoCR5HeqmfYXAwjJBF3s1oVo8ptYERrEiZPUrVzPmT4ZfNks1kBpbuqJVpwKGl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, взрыв, Донецкая область, граната, погибшие, мужчины
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