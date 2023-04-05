В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина – полиция

"Около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что возле реки по улице Владислава Зубенко неизвестный держит в руке предмет, внешне похожий на гранату. [...] На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с гранатой, которая через несколько минут взорвалась у него в руке. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что погибшим оказался 36-летний житель Донецкой области.

По данным полиции, "другие граждане не пострадали".