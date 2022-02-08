В Харькове задержали виновника ДТП, который уклонялся от правосудия с 2019 года – полиция

В феврале 2021 года фигурант ДТП был объявлен в розыск Фото: depositphotos.com

Мужчина разыскивался как лицо, уклонившееся от суда после совершения преступления по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В феврале 2021 года фигурант ДТП был объявлен в розыск.

По данным правоохранителей, 6 июля 2019 года на автодороге Харьков – Змиев – Балаклея мужчина был за рулем ВАЗ-2103.

"Он не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. В результате двое пассажиров обоих автомобилей получили телесные повреждения разной степени тяжести. После передачи уголовного производства в отношении водителя ВАЗ-2103 в суд обвиняемый неоднократно вызывался на подготовительные судебные заседания, однако в суд не являлся", – уточнили в полиции.