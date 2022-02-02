В Харькове заключенный покончил с собой в СИЗО

По информации руководства СИЗО, в 6.18 утра во время обхода камер дежурным инспектором из камеры поступило сообщение о том, что заключенный совершил самоубийство. По сигналу "Тревога" на место происшествия прибыл дежурный фельдшер, начавший реанимационные мероприятия. По прибытии сотрудников бригады скорой помощи в 6.35 была констатирована биологическая смерть.

"Умерший заключенный прибыл в учреждение в 2021 году, содержался с тремя несовершеннолетними. Жалоб по поводу условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало", – сообщили в офисе омбудсмена.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры, проводится служебная проверка.